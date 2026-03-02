Montespertoli, conclusi due interventi di messa in sicurezza frane

Si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza delle frane in via San Piero in Mercato e via Montelupo, due cantieri strategici per la tutela del territorio e della viabilità comunale. Nei giorni scorsi è stato completato anche il rifacimento dell’asfalto, restituendo piena percorribilità ai tratti interessati.

Via San Piero in Mercato, Montespertoli

In via San Piero in Mercato i lavori hanno interessato circa 150 metri di carreggiata, con un intervento strutturale complesso che ha previsto la realizzazione di una paratia con 63 pali trivellati collegati da un cordolo in cemento armato, oltre a opere di drenaggio, al rifacimento della sede stradale e del marciapiede. L’investimento complessivo è stato di circa 1.125.000 euro, interamente finanziato con risorse esterne al bilancio comunale (fondi nazionali).

In via Montelupo, dove la frana si era verificata a seguito delle piogge del marzo 2025, l’intervento ha riguardato un tratto di circa 45 metri di strada, con la realizzazione di 25 pali e il ripristino della carreggiata, comprensivo anche di un leggero allargamento della sede stradale. Il valore dell’investimento è stato di circa 345.000 euro.

Via San Piero in Mercato, Montespertoli

Complessivamente, i due interventi rientrano in un impegno più ampio dell’Amministrazione comunale sul fronte del dissesto idrogeologico, che nel corso del solo 2025 ha visto la mobilitazione di oltre 1,5 milioni di euro di risorse, in gran parte provenienti da finanziamenti esterni.

Gli interventi si inseriscono in una strategia più ampia che affianca ai cantieri una costante attività di monitoraggio dei versanti più esposti, anche in collaborazione con il Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena, per prevenire e gestire fenomeni legati a condizioni geologiche fragili e a eventi meteorologici sempre più intensi.

Con la conclusione dei lavori e il rifacimento dell’asfalto, entrambe le strade tornano oggi pienamente fruibili, in condizioni di maggiore sicurezza per cittadini e utenti.

Fonte: Comune di Montespertoli