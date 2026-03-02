Non solo Sindacato.'Un’altra storia', il libro di Maurizio Landini a palazzo Strozzi Sacrati

L’infanzia, l’adolescenza, le prime esperienze lavorative ed il percorso nel mondo del lavoro e nella CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la più antica organizzazione sindacale italiana che oggi conta oltre 5 milioni di iscritti.

Maurizio Landini, segretario generale del sindacato italiano maggiormente rappresentativo, si racconta e nello stesso tempo descrive le vicende degli ultimi quarant’anni della vita sociale e politica italiana nel suo libro “Un’altra storia”, che verrà presentato a Firenze mercoledì 4 marzo alle 15.30 a palazzo Strozzi Sacrati dallo stesso Landini assieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e alla direttrice editoriale di Controradio Chiara Brilli.

Fonte: Regione Toscana

