Parto improvviso al pronto soccorso di Livorno, la bimba nasce davanti al triage

Nascita fuori programma all’ospedale di Livorno, dove una donna in stato di gravidanza avanzata ha partorito proprio all’ingresso del pronto soccorso, a pochi passi dall’area triage. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri e si è risolto senza complicazioni grazie alla rapidità dell’intervento del personale sanitario.

La donna si è presentata intorno alle 9.20 accusando contrazioni molto forti. Mentre si dirigeva verso l’accettazione, si è resa conto che il parto era ormai imminente e si è fermata nell’area antistante il triage. In quei momenti concitati è intervenuta tempestivamente l’infermiera di turno, Elisa Montanari, che ha assistito la futura mamma con prontezza e sangue freddo. Nel giro di pochissimi minuti la bambina è nata e ha subito iniziato a piangere, suscitando emozione tra le persone presenti, tra cui il padre e il fratellino che attendevano poco distante.

La piccola è venuta alla luce alle 9.22. Subito dopo la nascita la madre è stata presa in carico dal personale infermieristico e accompagnata insieme alla neonata nella sala emergenze per le prime cure. Nel frattempo è stata attivata la rete interna dell’ospedale, con l’allerta a ginecologo e pediatra.

In shock room sono state completate le procedure successive al parto, compreso il clampaggio e il taglio del cordone ombelicale, eseguiti sotto la supervisione del medico di turno. A supporto sono intervenuti anche l’équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia e il personale pediatrico, che hanno garantito assistenza continuativa a mamma e figlia fino al trasferimento in reparto, dove entrambe sono state monitorate in condizioni di piena sicurezza.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha spiegato che l’evento si è concluso positivamente grazie alla coordinazione tra i vari professionisti coinvolti. Il direttore dell’ospedale di Livorno, Spartaco Mencaroni, ha sottolineato come l’episodio rappresenti un esempio concreto di efficienza e collaborazione tra operatori sanitari, capaci di affrontare anche situazioni improvvise con competenza e spirito di squadra.

