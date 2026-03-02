Prato aderisce all’Open Day di Fondazione Onda sulla psorias

In occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi, Fondazione Onda, in collaborazione con la Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST), organizza una giornata con focus sulla Psoriasi.

Si tratta di una malattia infiammatoria della pelle identificata negli ultimi anni come una patologia cronica multisistemica associata a molteplici comorbidità. Quella più frequente è l'artrite psoriasica dove, nell'80% dei pazienti, la psoriasi precede anche di anni lo sviluppo dell'artrite.

La giornata a cui aderisce anche l’ospedale Santo Stefano di Prato nasce per favorire maggiore consapevolezza e facilitare l'accesso ai percorsi di cura dedicati e alle opzioni terapeutiche disponibili, oggi sempre più efficaci e personalizzate, in grado di migliorare in modo significativo la presa in carico dei pazienti e la qualità della vita, riducendo i rischi di complicanze.

Nella giornata dell'11 marzo, dalle 8.30 alle 13.00 presso l’ambulatorio dell'ospedale Misericordia e Dolce di Prato verrà offerto un servizio di visite congiunte con la specialista dermatologa dott.ssa Chiara Niccoli e con la specialista reumatologa dott.ssa Laura Niccoli (10 posti fino a esaurimento disponibilità).

Le visite saranno su appuntamento telefonando alla dott.ssa Carla Giorgi al numero 3392473656 oppure tramite email: carla.giorgi@uslcentro.toscana.it.

Le prenotazioni si potranno effettuare nei giorni di giovedì 5, lunedì 9 e martedì 10 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, fino a esaurimento posti.

Fonte: Ausl Toscana Centro