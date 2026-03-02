Maggio Musicale Fiorentino, presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura per rinnovo del contratto e tutela del lavoro

Le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, insieme alle RSU/RSA e alle Segreterie regionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, UilCom-Uil e Fials-Cisal, annunciano un presidio che si terrà domani dalle ore 15:30 alle ore 17:30 in via Cavour, davanti alla Prefettura di Firenze.

L’iniziativa rientra in una mobilitazione nazionale e si svolge a seguito della perdurante assenza di risposte da parte del governo su questioni centrali per il futuro delle fondazioni lirico-sinfoniche e per la tutela del lavoro nel settore culturale.

Al centro della mobilitazione:

-Contratto nazionale bloccato

-Mancato confronto sulla riforma del Codice dello Spettacolo

-Blocco del turnover previsto dalla Legge di Bilancio 2025

-Percorsi formativi privi di reali sbocchi occupazionali

Le organizzazioni sindacali ribadiscono che difendere le fondazioni significa difendere la cultura italiana e che la cultura non è un costo, ma un investimento strategico per il Paese. “La cultura è lavoro. Il lavoro è dignità. La dignità non può attendere”. Con il presidio di domani si chiede un intervento immediato delle istituzioni affinché si riapra il confronto e si garantiscano prospettive certe alle lavoratrici e ai lavoratori del settore.

RSU – RSA

Segreterie regionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FIALS-CISAL

