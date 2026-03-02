Progetto A.S.S.O., al via il percorso 'A scuola di soccorso' all’I.C. Gonnelli di Gambassi

Ha preso il via anche per il 2026 il Progetto A.S.S.O. (A Scuola di Soccorso), con l’avvio del percorso formativo all’interno dell’Istituto Comprensivo Gonnelli da parte della Misericordia di Gambassi.

I volontari hanno incontrato gli alunni delle classi, sia della scuola primaria sia della secondaria di primo grado, dando inizio a un ciclo di lezioni che proseguirà nelle prossime settimane. L’iniziativa punta a diffondere tra i più giovani le basi del primo soccorso e i valori legati alla solidarietà e all’assistenza verso il prossimo.

Nel messaggio di ringraziamento rivolto alla comunità scolastica si legge: "Ringraziamo anche l’istituto scolastico I.C. Gonnelli, docenti, maestre, professoresse, responsabili e gli alunni che tutti gli anni ci accolgono in questa bellissima e fantastica iniziativa", sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuola e volontariato.

Il progetto rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario formativo dell’istituto e mira a trasmettere ai ragazzi competenze pratiche e spirito di squadra, nel segno del valore della 'Misericordia'.