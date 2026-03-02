San Jacopo, cresce la chirurgia oncologica maggiore

L’unità operativa di Chirurgia generale dell’ospedale San Jacopo di Pistoia mantiene invariati i volumi complessivi di attività e registra un incremento del 5% nella chirurgia oncologica maggiore in particolare per tumori del colon, dello stomaco e del fegato.

Un risultato significativo che testimonia la qualità professionale e lo spirito di squadra dell’équipe chirurgica guidata dal dottor Massimo Fedi, primario facente funzione, che ha saputo garantire continuità clinica e organizzativa dopo l’avvicendamento alla direzione della struttura, subentrando al dottor Giannessi, già primario dell’unità operativa.

L’attività oncologica rappresenta uno degli ambiti di maggiore complessità della chirurgia moderna, richiedendo competenze tecniche avanzate, integrazione multidisciplinare e percorsi assistenziali altamente strutturati. L’incremento registrato conferma non solo la centralità del San Jacopo nella presa in carico dei pazienti oncologici del territorio, ma anche la capacità dell’équipe chirurgica di sostenere un livello elevato di complessità clinica attraverso dedizione, aggiornamento continuo e lavoro coordinato.

Parallelamente, l’unità operativa ha mantenuto costanti i livelli di chirurgia generale, assicurando tempi di risposta adeguati e standard qualitativi elevati grazie a uno sforzo organizzativo significativo e a un forte spirito di squadra tra medici, infermieri e personale di supporto.

I dati per il 2025 sono significativi. Si parla di 1.600 interventi: 600 realizzati in regime di urgenza e 1.000 in elezione. Di questi ultimi 700 sono stati realizzati per patologie benigne e 300 per patologie oncologiche (200 gastroenteriche e 100 epatobiliari).

«Questo risultato — sottolinea il dottor Massimo Fedi — è merito di un’équipe che, pur lavorando in una situazione di forte pressione e con carichi assistenziali rilevanti, ha dimostrato compattezza, senso di responsabilità e straordinaria dedizione. I nostri chirurghi, insieme a tutto il personale di sala e di reparto, hanno garantito ogni giorno qualità, sicurezza e continuità delle cure, mettendo sempre al centro il paziente».

«L’aumento della chirurgia oncologica al San Jacopo – afferma il dottor Mauro Iannopollo direttore della Oncologia medica del nosocomio pistoiese – nasce da un lavoro integrato tra chirurgia, oncologia e servizi. I dati indicano una presa in carico più strutturata, con percorsi chiari e una continuità assistenziale per i pazienti del territorio».

La performance della Chirurgia del San Jacopo rappresenta un esempio concreto di come professionalità, leadership e lavoro di squadra possano tradursi in risultati tangibili per la salute dei cittadini, confermando il ruolo strategico dell’ospedale all’interno della rete sanitaria dell’Azienda Usl Toscana centro

Fonte: Ausl Toscana Centro