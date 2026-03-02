Santa Croce sull'Arno: dal 3 agosto la Carta d'identità cartacea va in pensione, attivati servizi straordinari per la CIe

Dal 3 agosto 2026 la Carta d’identità cartacea perde la sua validità su tutto il territorio nazionale e ai fini dell'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento cartaceo e verrà sostituita dalla carta di identità elettronica.

Il comune di Santa Croce sull'Arno, grazie all'ufficio anagrafe, oltre alla campagna di sensibilizzazione e accesso agli uffici, già in corso, ha predisposto un'ulteriore finestra per permettere al cittadino di passare al nuovo documento di identità elettronico.

Tutti i sabato mattina dalle 9 alle 12, l'ufficio anagrafe al palazzo comunale rimarrà aperto esclusivamente per i cittadini che vogliano richiedere il rilascio della Carta d'identità elettronica. Il sabato e solamente per questo giorno, è possibile accedere al servizio senza prenotazione.

Gli impiegati dell'anagrafe hanno predisposto un servizio analogo anche per i cittadini di Staffoli, che potranno se preferiscono, recarsi all'ufficio comunale distaccato che sarà aperto anche il sabato mattina come previsto dal seguente calendario: sabato 7 marzo, sabato 11 aprile, sabato 16 maggio. Anche in questo caso solo in sabato si accede senza prenotazione.

Per il rilascio della carta d'identità elettronica, sia durante la settimana con prenotazione, sia il sabato senza prenotazione, basta presentarsi all'ufficio con la vecchia carta d’identità cartacea, il servizio ha un costo di 22 euro e il documento verrà inviato a casa dal ministero nei 6 giorni lavorativi successivi.

La fotografia potrà essere scattata direttamente allo sportello al momento della richiesta.

Il Comune di Santa Croce sull'Arno invita tutti i cittadini che non abbiano ancora la Carta d'identità elettronica a chiederne il rilascio il prima possibile, anche se il documento cartaceo in loro possesso dovesse avere una scadenza che va oltre il 3 agosto 2026, perché dopo tale data non sarebbe comunque più valido.

Per questo motivo è stato predisposto un servizio straordinario che prevede, per il rilascio della Cie, l'accesso agli uffici dell'anagrafe in orario di apertura del comune, tutti giorni dal lunedì al venerdì con prenotazione.

Per prenotarsi on line è possibile accedere alla sezione del sito del comune prenota appuntamento e compilare i vari campi.

Per ogni chiarimento è possibile telefonare all'ufficio anagrafe allo 0571389921.

Si ricorda che i cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE, possono ottenere la Cie solo rivolgendosi al Consolato italiano di appartenenza.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

