Santa Maria a Monte: riaperte via di Mezzo e via Acquapendente nel centro storico

Le strade erano state chiuse dopo una segnalazione dei cittadini per il dissesto di un immobile. Gli interventi di messa in sicurezza hanno consentito il ripristino della viabilità

Il Sindaco di Santa Maria a Monte comunica che sono state riaperte al traffico le due strade nel centro storico di Santa Maria a Monte: via di Mezzo e via Acquapendente, chiuse dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, a seguito di una segnalazione di numerosi cittadini residenti, relativa al dissesto di un immobile.

La viabilità era stata chiusa a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata, per garantire la sicurezza dei pedoni che transitavano nelle suddette strade.

Sulla base del ripristino, da parte dei proprietari, tramite l'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza dei fabbricati oggetto di ordinanza, sono stati eseguiti gli interventi che, secondo il tecnico incaricato, hanno eliminato i pericoli segnalati, durante il sopralluogo del Vigili del Fuoco.

Su quanto comunicato agli uffici comunali, prosegue Manuela Del Grande, sono state revocate le ordinanze emesse per la tutela dell'incolumità delle persone, e la viabilità è stata ripristinata con la revoca dei divieto di transito.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

