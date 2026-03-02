Scontro tra camion sull’A12, traffico bloccato tra Torre del Lago e Pisa Nord

Incidente tra due mezzi pesanti sull’Autostrada A12 nel tratto compreso tra Torre del Lago e l’uscita di Pisa Nord. Lo scontro, avvenuto in direzione sud, ha provocato l’interruzione della circolazione e pesanti disagi alla viabilità.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre dei comandi di Lucca e Pisa, i due camion trasportavano rispettivamente elettrodomestici e materiale edile. A seguito dell’impatto, il carico di entrambi i mezzi ha invaso la carreggiata, interessando entrambe le corsie e rendendo necessario il blocco del traffico.

Sul posto sono operative le autogru per la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area. I due conducenti sono rimasti lievemente feriti e sono stati affidati alle cure del personale del 118.

Presenti anche la Polizia stradale e i tecnici della SALT, concessionaria del tratto autostradale, per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità.

Notizie correlate