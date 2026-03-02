Scontro tra camion sull’A12, traffico bloccato tra Torre del Lago e Pisa Nord

Cronaca Pisa
Scontro tra due camion sull’A12 tra Torre del Lago e Pisa Nord: traffico interrotto in direzione sud, due feriti lievi e gravi disagi alla circolazione

Incidente tra due mezzi pesanti sull’Autostrada A12 nel tratto compreso tra Torre del Lago e l’uscita di Pisa Nord. Lo scontro, avvenuto in direzione sud, ha provocato l’interruzione della circolazione e pesanti disagi alla viabilità.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre dei comandi di Lucca e Pisa, i due camion trasportavano rispettivamente elettrodomestici e materiale edile. A seguito dell’impatto, il carico di entrambi i mezzi ha invaso la carreggiata, interessando entrambe le corsie e rendendo necessario il blocco del traffico.

Sul posto sono operative le autogru per la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area. I due conducenti sono rimasti lievemente feriti e sono stati affidati alle cure del personale del 118.

Presenti anche la Polizia stradale e i tecnici della SALT, concessionaria del tratto autostradale, per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità.

Pisa
Cronaca
28 Febbraio 2026

Sciopero dei lavoratori in appalto di Mondo Convenienza a Prato e Pisa: "Vogliamo sicurezza e dignità"

Oggi, sabato 28 febbraio, i facchini, i montatori e gli autisti in appalto di Mondo Convenienza hanno incrociato le braccia nei depositi toscani di Pisa e Campi Bisenzio (Firenze), aderendo [...]

Pisa
Cronaca
27 Febbraio 2026

Arrestato con droga pronta per lo spaccio a Pisa

Continua l’impegno dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree sensibili della città. Nella tarda mattinata del 25 [...]

Pisa
Cronaca
25 Febbraio 2026

Truffa anziana a Pisa, arrestato 19enne ospite del CAS di Napoli

Un richiedente asilo nordafricano di 19 anni, attualmente assegnato a un centro di accoglienza a Napoli ma da tempo senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Pisa [...]



