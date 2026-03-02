Servizi educativi per l'infanzia Empoli, incontro online e open day

Open Day e incontro online di presentazione dei Servizi Educativi per l’Infanzia per il nuovo anno educativo a Empoli. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino l’offerta educativa, gli orientamenti pedagogici e l’organizzazione del servizio, oltre a ricevere tutte le informazioni utili per effettuare l’iscrizione in modo consapevole.

Nell’ordine, l’incontro online di presentazione si terrà giovedì 26 marzo 2026, alle 17.30, in modalità online e sarà condotto da Elisa Bertelli, coordinatrice pedagogica del Comune. Nel corso dell’appuntamento verranno approfonditi alcuni temi: l’organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia, il progetto pedagogico ed educativo che caratterizza l’offerta del nido, le procedure e le tempistiche per l’iscrizione.

L’incontro è rivolto a tutte le famiglie interessate a iscrivere la figlia o il figlio al nido e costituisce un momento di confronto e orientamento utile per comprendere l’identità educativa del servizio.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite un apposito form online (Qui). La partecipazione è gratuita.

OPEN DAY IN PRESENZA - Le famiglie avranno l’opportunità di visitare i servizi educativi accompagnate dalle educatrici, che illustreranno l’organizzazione della giornata al nido, le attività e le principali proposte educative.

Tre sono gli appuntamenti in calendario: martedì 31 marzo, dalle 17.30 alle 19, sabato 11 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì 20 aprile, dalle 17.30 alle 19.

Nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’Ente saranno disponibili anche le informazioni relative alle iscrizioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

