Studentessa toscana 24enne muore in Erasmus a Cordoba

Cronaca Castel del Piano
Emma Cerretelli, originaria di Castel del Piano, frequentava Medicina Veterinaria alla Università degli Studi di Napoli Federico II

È morta a 24 anni durante il programma Erasmus a Cordoba Emma Cerretelli, studentessa del quarto anno di Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Napoli Federico II. La giovane, originaria di Castel del Piano nel Grossetano, è deceduta nell’ospedale della città spagnola, dove era ricoverata nel reparto di cardiologia.

Secondo quanto emerso, la studentessa non aveva manifestato in precedenza particolari problemi di salute. Si trovava in Spagna per un periodo di studio presso l’Universidad de Córdoba nell’ambito del progetto Erasmus.

Profondo il cordoglio espresso dagli studenti e dall’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’ateneo napoletano. In un messaggio pubblicato sui social si legge: "Profondo dolore e immensa tristezza per la prematura scomparsa di Emma Cerretelli, brillante studentessa del IV anno impegnata in un periodo di Erasmus presso l’Università di Cordoba. Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud. La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori. La potenza della tua determinazione sarà d’esempio per tutti gli studenti. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo".

