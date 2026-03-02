Università di Pisa, al via 78 borse di studio UNICORE per studenti rifugiati

Al via i nuovi bandi per 78 borse di studio messe a disposizione da 41 università italiane nell’ambito dell’ottava edizione del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees, coordinato da UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati. Anche l’Università di Pisa partecipa a UNICORE 8.0, confermando il proprio impegno in un’iniziativa che promuove corridoi universitari, ossia percorsi legali e sicuri di ingresso in Italia finalizzati all’iscrizione a corsi di laurea magistrale per studenti rifugiati.

Le 78 studentesse e i 78 studenti selezionati potranno proseguire il proprio percorso accademico in Italia frequentando un corso di laurea magistrale della durata di due anni. La selezione avverrà sulla base del merito e della motivazione, con arrivo previsto in Italia a settembre 2026. Attivo dal 2019, il progetto UNICORE ha consentito finora a oltre 300 studenti rifugiati di accedere all’istruzione universitaria nel nostro Paese in modo regolare e protetto, offrendo un’alternativa concreta ai pericolosi viaggi gestiti dai trafficanti e rafforzando il ruolo dell’università come spazio di inclusione e cooperazione internazionale.

Il ruolo dell’Università di Pisa in UNICORE 8.0

Con il bando di partecipazione all’ottava edizione, l’Università di Pisa si impegna a selezionare e accogliere, a partire dall’anno accademico 2026/2027, una studentessa o uno studente titolare di protezione internazionale certificata dall’UNHCR, attualmente residente in Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, Etiopia, India, Kenya, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Uganda, Zambia o Zimbabwe.

I corsi di laurea magistrale in lingua inglese dell’Università di Pisa che partecipano al bando sono Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering, Cybersecurity, Data Science and Business Informatics, Engineering of Paper and Cardboard, Materials and Nanotechnology, Nuclear Engineering, Computer Science, Economics, Communications Engineering, Exploration and Applied Geophysics e Bionics Engineering.

L’adesione a UNICORE 8.0 si inserisce in un percorso già consolidato: l’Ateneo pisano ha infatti partecipato attivamente alle precedenti sette edizioni del progetto. Attraverso UNICORE 2.0, a partire dall’anno accademico 2020/2021, ha accolto due studenti rifugiati provenienti dall’Etiopia: uno ha conseguito la laurea magistrale in Exploration and Applied Geophysics nell’ottobre 2023, mentre l’altro si è laureato in Computer Science and Networking il 23 febbraio 2024. Con l’edizione 6.0, dall’anno accademico 2024/2025, l’Università di Pisa ha inoltre accolto uno studente rifugiato proveniente dall’Uganda, attualmente iscritto al corso di laurea magistrale in lingua inglese in Cybersecurity.

Alla luce dei risultati raggiunti e della positiva esperienza maturata, l’Università di Pisa rinnova così il proprio impegno nel progetto, contribuendo a rafforzare i corridoi universitari come strumento concreto di accesso all’istruzione superiore, inclusione e sviluppo delle competenze.

Il bando chiuderà il 17 aprile, per maggiori informazioni relative ai corsi e alle modalità di selezione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Ateneo o la pagina del progetto UNICORE .

Il programma University Corridors for Refugees è coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, ed è reso possibile grazie alla collaborazione con partner quali il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la Caritas italiana, la Diaconia valdese, il Centro Astalli, la Fondazione Finanza etica, Gandhi charity, Consorzio Communitas, Campus X, oltre ad un'ampia rete di realtà locali che forniscono supporto agli studenti per il completamento degli studi e l’integrazione

Università di Pisa

