Vandalismo in piazza Matteotti, divelta un'altalena

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto da Facebook

Ignoti hanno sradicato il seggiolino del gioco per bambini nel parco pubblico

Atto vandalico nella notte a Empoli. Ignoti hanno divelto un’altalena situata nel parco pubblico di piazza Matteotti, a poca distanza dal centro cittadino.

La foto del seggiolino staccato e buttato per terra ha fatto il giro dei social, venendo pubblicata e condivisa da alcuni gruppi che monitorano gli episodi di degrado nel territorio empolese.

Dal Comune hanno comunicato che gli uffici competenti sono intervenuti per raccogliere il seggiolino e avviare le verifiche necessarie. L’obiettivo è ripristinare il gioco nel più breve tempo possibile e valutare l’entità dei danni. Non si esclude che possano essere visionate eventuali telecamere presenti nella zona per risalire ai responsabili.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
2 Marzo 2026

Bloccata a Dubai per la guerra, il racconto di Guenda: "Ci sentiamo impotenti"

Boati, fumo e tanta paura. Questo è ciò che stanno vivendo le centinaia di italiani che si trovano a Dubai e che, nelle ultime ore, sono piombati in un vero [...]

Empoli
Cronaca
1 Marzo 2026

Furto in pieno centro a Empoli: rubata una ruota, auto sui mattoni

Una scoperta amara quella fatta stamattina da un cittadino empolese, residente in pieno centro. Recandosi alla sua auto, parcheggiata in Piazza Matteotti, l'uomo si è trovato di fronte a una [...]

Empoli
Cronaca
27 Febbraio 2026

Razzismo durante Avane-Eurocalcio Firenze: genitore insulta l'arbitro

Un brutto episodio di razzismo in campo quello successo ieri al campo sportivo di Avane (Empoli), mentre si disputava la partita di Terza Categoria tra i padroni di casa e [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina