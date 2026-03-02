Vandalismo in piazza Matteotti, divelta un'altalena

Ignoti hanno sradicato il seggiolino del gioco per bambini nel parco pubblico
Atto vandalico nella notte a Empoli. Ignoti hanno divelto un’altalena situata nel parco pubblico di piazza Matteotti, a poca distanza dal centro cittadino.
La foto del seggiolino staccato e buttato per terra ha fatto il giro dei social, venendo pubblicata e condivisa da alcuni gruppi che monitorano gli episodi di degrado nel territorio empolese.
Dal Comune hanno comunicato che gli uffici competenti sono intervenuti per raccogliere il seggiolino e avviare le verifiche necessarie. L’obiettivo è ripristinare il gioco nel più breve tempo possibile e valutare l’entità dei danni. Non si esclude che possano essere visionate eventuali telecamere presenti nella zona per risalire ai responsabili.
