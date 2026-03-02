Vandalizzata a Carrara la statua dedicata a Che Guevara

Atto vandalico ai danni della statua dedicata a Che Guevara, collocata un anno fa sulla scalinata del Baluardo a Carrara. A darne notizia è stata la sindaca Serena Arrighi con un post sui social.

La prima cittadina ha definito l’episodio "un gesto che merita di essere condannato e stigmatizzato con forza, tanto perché va a deturpare un monumento che fa parte del patrimonio cittadino, quanto per quello che quella statua rappresenta: un simbolo di libertà, altruismo, uguaglianza e giustizia sociale, soprattutto in un mondo in cui la prevaricazione sul più debole è tornata a essere al centro della politica mondiale".

Nel suo intervento Arrighi ha aggiunto: "Questi atti non cancellano il messaggio che quella statua incarna, e di certo non ci dissuaderanno dal continuare a riaffermare con orgoglio da che parte stiamo: la parte di chi vuole un mondo giusto, un mondo equo, un mondo di pace".

L’amministrazione comunale ha espresso ferma condanna per l’accaduto. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui responsabili.

