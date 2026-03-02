"Voglia di Borotalco", commedia da ridere in scena al teatro di Castelfranco

La compagnia teatrale L’ABC di Pinocchio, attiva dal 2011 e composta da un gruppo affiatato di attori amatoriali, torna sul palco con la commedia brillante “Voglia di Borotalco”, in programma sabato 7 Marzo 2026 alle ore 21:15 presso il Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto (PI).

Protagonista della vicenda è Claudio Patanè (Andrea Balestri), travolto dal timore che la propria amante Luisa (Chiara Chiocchini) riveli tutto alla moglie, la signora Patanè (Claudia Galli). Nel tentativo di evitare il disastro, Claudio coinvolge il timido e inconsapevole Lillo Conigli (Alessandro Bini), spingendolo – suo malgrado – a fingersi sua moglie. A complicare ulteriormente la serata saranno anche altri personaggi che incroceranno la strada dei due protagonisti: un gangster (Donato Savarese) e una coppia affiatata in cerca di un affare immobiliare (Roberto Belluomini e Cinzia Colona). La loro invadenza e il loro entusiasmo finiranno per creare nuovi malintesi e situazioni surreali contribuendo a trasformare la casa di Claudio in un palcoscenico di caos sempre più comico.

La compagnia L’ABC di Pinocchio ha fatto della commedia la propria cifra distintiva: «Così puoi improvvisare» dice Balestri, sottolineando quanto l’improvvisazione renda lo spettacolo dinamico, imprevedibile e ricco di energia. È proprio questa freschezza scenica a conquistare il pubblico, rendendo ogni replica unica e travolgente, adatta a tutte le età. «Il teatro te lo devi sentire» afferma Balestri, ricordando come la passione sia stata la forza che ha permesso alla compagnia di superare anche momenti difficili, come il periodo post-pandemia e il necessario ricambio di alcuni membri. Nonostante ognuno di loro abbia un lavoro e una vita da conciliare, i componenti dell’ABC di Pinocchio dedicano tempo e impegno alle prove, due volte a settimana. E questo si vede: sul palco portano autenticità, cuore e una comicità genuina.

Voglia di Borotalco

Testo originale di: Pietro Barbaro

Regia di: Andrea Balestri

Con: Andrea Balestri, Claudia Galli, Alessandro Bini, Chiara Chiocchini, Donato Savarese,

Cinzia Colona, Roberto Belluomini

Costumi e scene: Associazione L’ABC di Pinocchio

Grafica, effetti audio e luci: Alberto Ciampi

Teatro della Compagnia

Via Dante Alighieri,28 - Castelfranco di Sotto (PI)

Sabato 07 Marzo2026 – ore 21:15

Info e prenotazioni: 347 1511068

Fonte: L’ABC di Pinocchio