Weekend di spettacoli al Teatro Quaranthana di San Miniato

Venerdì 6 marzo 2026, ore 21:30

Teatro Quaranthana

Via Zara 58 loc. Corazzano

METAFORICAMENTE SCHIROS

Di e con BEATRICE SCHIROS

Un racconto di vita appassionante

Domenica 8 marzo, ore 17:00

Teatro Invito

NARDO IL GHEPARDO ALLE ZOOLIMPIADI

Uno spettacolo per bambini dai 5 anni in su

Nell’ambito della stagione teatrale del Quaranthana 2025.26, al Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. San Miniato) venerdì 6 marzo alle ore 21:30 la bravissima attrice Beatrice Schiros, la cui carriera spazia dal teatro, alla televisione, al cinema, calcherà il palcoscenico del Quaranthana con METAFORICAMENTE SCHIROS, di Beatrice Schiros, Gabriele Scotti.

Sul palcoscenico avviene un rito magico di teatro che mette al centro del monologo un racconto di vita appassionante, esilarante e al tempo stesso commovente.

L’attrice si trova a calcare il palcoscenico, ma sembra non volerci stare, non voler avere un pubblico davanti e non volersi “raccontare”, ma il teatro è uno spazio che ti mette al nudo che non permette di nasconderti che può essere crudele e sacro al tempo stesso.

A partire da un ricorso, da una risata, da un aneddoto prende vita un flusso di pensieri, una narrazione autobiografica.

L’infanzia, le illusioni, gli amori, gli imprevisti, le ostinazioni, i fallimenti e le rinascite si susseguono e prendono vita personaggi reali e immaginati, voci interiori, pensieri celati e mai detti ad alta voce. Ogni episodio è una tessera che compone il mosaico di una donna alle prese con sé, con il tempo che passa, con le scelte fatte e quelle rimandate.

Il teatro diventa così luogo di trasformazione: confessionale e campo di battaglia, specchio e rifugio. In scena non c’è solo una storia personale, ma un attraversamento dei grandi temi dell’umano — il desiderio, la paura, l’identità, la perdita, la libertà, la vergogna, la gioia improvvisa che salva.

È un monologo fuori dai denti e sfacciato, capace di graffiare e subito dopo accarezzare. Delicato e amaro, ironico e spietatamente lucido. Beatrice ride di sé, si smaschera, si contraddice, inciampa e si rialza davanti agli occhi degli spettatori, trasformando la vulnerabilità in forza scenica.

Quello che nasce come un ritorno forzato al palco diventa un atto necessario. Un gesto di verità. Un rito di passaggio. E, forse, una riconciliazione.

"Nardo il ghepardo alle zoolimpiadi"

Domenica 8 marzo alle ore 17:00, ultimo appuntamento della rassegna Sognare Teatro famiglie con NARDO IL GHEPARDO ALLE ZOOLIMPIADI del Teatro Invito, con Gabriele Vollaro e Riccardo Giordano, testo e regia Luca Radaelli. Uno spettacolo dai 5 anni in su che racconta del regno animale si prepara alle Zoolimpiadi. Nardo il ghepardo era considerato il più veloce della Savana ma qualcuno aveva instillato dei dubbi. E poi, chi si credeva di essere? Poteva anche pensare di somigliare a un leopardo, con quella pelle maculata, ma un occhio attento capiva che non ci aveva niente a che fare: i felini non lo consideravano alla loro altezza.

Il suo amico Ugo il gufo, però, saprà formare una squadra imbattibile nella corsa: insieme a Nardo ci saranno Santuzzo lo struzzo, Esaù lo gnu e Cecco lo stambecco. Ora non resta che allenarsi per la gara!

Un testo originale, corredato da canzoni inedite, ambientato nel mondo animale ma chiaramente riferito alle relazioni tra gli umani.

Il tema dello spettacolo è la capacità di superare le differenze: l’importante è collaborare, insieme si possono fare grandi cose. Ognuno è diverso dall’altro ma è proprio l’unione delle differenze a fare la forza: la diversità non è un ostacolo, è una ricchezza.

Biglietti - stagione di prosa

intero € 13

ridotto € 11

Riduzione: under 25 e over 65

Sognare Teatro famiglie

adulti € 7

bambini € 5

QUARANTHANA TEATRO COMUNALE DI SAN MINIATO

Via Zara 58 Corazzano (PI)

Tel. 370 3687878 / 0571 462835 / comunicazione@teatrinodeifondi.it

www.quaranthana.it - www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei fondi - Ufficio stampa e comunicazione

Notizie correlate