Dieci anni di 'Nonlobuttovia', il progetto che dà nuova vita a oggetti e mobili a Empoli

Nonlobuttovia, il progetto dell'associazione Lilliput Empoli, dedicato al riuso e al riciclo, festeggia i suoi dieci anni di presenza alla Vela Margherita Hack di Avane, a Empoli.

Sono centinaia, ogni anno, le persone che frequentano gli spazi, dove si possono portare e prendere, gratuitamente, una grande varietà di oggetti, con l'obiettivo di offrire loro una seconda vita, evitandone lo smaltimento in discarica. Nel 2025 sono stati 334 gli utenti che hanno visitato Nonlobuttovia in almeno una delle domeniche di apertura della sede. In questi anni sono infatti migliaia di capi di vestiario e gli oggetti che l'associazione ha rimesso in circolo, attivando un sistema virtuoso di economia circolare.

Stesso principio per Nonlobuttovia Mobili, in piazza Guido Guerra, attraverso il quale vengono 'salvati' circa 1000 mobili l'anno, per un totale di 4000 dall'avvio nel 2020. Sono oltre 1100 le persone che hanno ora nelle proprie case almeno un mobile targato Nonlobuttovia.

"I nostri spazi - spiegano i volontari e le volontarie - sono aperti a tutti coloro che pensano che gli oggetti, in buono stato, abbiano diritto ad una seconda possibilità. Invitiamo chi non l'ha ancora fatto a passare a trovarci. Sappiamo che il nostro servizio è perfezionabile, ma ce la mettiamo tutta per portare avanti il nostro progetto di sostenibilità ambientale".

Per accedere, in entrambe le sedi, è necessario munirsi di una tessera valida per un anno solare del costo di 10 euro

La sede di Avane è aperta tutte le seconde domeniche del mese (la prossima sarà l'8 marzo) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, mentre tutti i mercoledì dalle 15 alle 18 l'accettazione è attiva per ricevere gli oggetti. La sede dei Mobili è invece aperta la prima e la terza domenica del mese e il secondo e quarto giovedì dalle 10 alle 12.30. A marzo la sede sarà quindi aperta al pubblico domenica 15 e giovedì 12 e 16 dalle 10 alle 12.30.

