A partire da sabato 7 marzo prende avvio nella Valdinievole il Servizio di guardia medica pediatrica, un servizio territoriale dedicato all’assistenza dei bambini nei giorni in cui il pediatra di libera scelta non è disponibile.

Il servizio sarà attivo il sabato e la domenica, oltre che nei giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria dalle 8 alle 20. La sede è stata individuata in via temporanea nell’ambulatorio pediatrico dell’ospedale di Pescia (padiglione centrale, primo piano), in attesa del trasferimento definitivo al polo pediatrico del padiglione nord dell’ospedale, dove sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento previsti dal Pnrr.

L’accesso al servizio avviene esclusivamente tramite il numero telefonico 116117.

Non è previsto alcun invio da parte del Pronto soccorso né dal 118, che restano estranei all’organizzazione e alla gestione dell’attività. La guardia medica pediatrica si configura quindi come un servizio territoriale autonomo, pensato per rispondere in modo mirato alle esigenze assistenziali della popolazione. L’attivazione del servizio era stata annunciata il 17 dicembre scorso dall’assessora regionale alla Sanità Monia Monni, durante la visita all’ospedale di Pescia svolta insieme alla direzione generale dell’Ausl Toscana centro. Il progetto sarà oggetto di rendicontazione alla Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana e al Comitato tecnico organizzativo della Rete pediatria.

Il nuovo servizio risponde alle necessità delle famiglie della Valdinievole nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, quando non è disponibile il pediatra di libera scelta, e contribuisce a limitare gli accessi impropri ai pronto soccorso. Si tratta di una risposta organizzata e territoriale ai bisogni assistenziali pediatrici delle comunità.

Fonte: AUSL Toscana Centro - Ufficio Stampa