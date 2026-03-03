A 25 anni tra le più giovani pilote, premiata da ENAC la pistoiese Linda Calistri

Riconoscimento per Linda Calistri, pilota pistoiese classe 2001, premiata oggi a Roma dall’Enac con il premio “Fiorenza de Bernardi”, intitolato alla prima donna pilota di linea in Italia negli anni Sessanta. Il premio mira a incentivare la presenza femminile nel settore aeronautico e nelle discipline scientifiche.

Calistri era già stata insignita nel 2023 per essere stata la più giovane e unica donna ad aver conseguito il brevetto di pilota commerciale prima dei 21 anni. Il riconoscimento di quest’anno celebra il superamento degli esami e il raggiungimento di oltre 1.500 ore di volo come primo ufficiale, traguardo che le consente di ottenere la licenza necessaria per accedere al ruolo di comandante, risultando la donna più giovane in Italia ad aver raggiunto questo livello di abilitazione.

Formatasi alla scuola di volo Professione Volare di Forlì, nel settembre 2022 ha ottenuto il brevetto di pilota commerciale. Ha iniziato la carriera con Ita Airways e attualmente vola per Transavia, compagnia del gruppo Klm.

Notizie correlate