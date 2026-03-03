Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 REGIONALE

Sconfitta a Montemurlo per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che a ranghi ridottissimi cedono il passo ai locali per 86-72. Gara tutta di rincorsa per i gialloblu che, pur restando a contatto per tutta la prima parte (45-39 all’intervallo), al rientro dagli spogliatoi non riescono a girare l’inerzia. Così i padroni di casa restano in controllo per poi allungare definitivamente in volata.

Prossimo impegno sabato 7 marzo alle 18 al PalaBetti contro Tavarnelle.

Lions Montemurlo – Abc Castelfiorentino 86-72

Tabellino: Paniccià 28, Bufalini 12, Barbieri 11, Scherillo 4, Capuana 4, Di Carlo 13, Capocchini, Bianchi. All. Ciampolini. ASs. Mazzuca.

Parziali: 23-18, 22-21, 20-16, 21-17

UNDER 15 ECCELLENZA

Pesante sconfitta in terra laniera per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cadono 92-48 per mano della Pallacanestro Prato Dragons. Gara a senso unico fin dalla palla a due, con i locali che scappano via già dopo dieci minuti costringendo i gialloblu agli straordinari per provare a riaprire i giochi. Giochi che, di fatto, restano sigillati nella seconda parte, con i Dragons che scavano il solco e mettono ben presto l’ipoteca.

Prossimo impegno giovedì 5 marzo alle 20 al PalaGilardetti contro Virtus Siena.

Pall. Prato Dragons – Abc Castelfiorentino 92-48

Tabellino: Macchi, Nardi, Giovannoni 4, Bellesi 2, Mannocci 10, Profeti 11, Faffi, Falorni 5, Muoio, Bertelli 16. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 26-8, 13-14, 31-15, 22-11

ALLIEVI CSI

Prosegue la corsa dei ragazzi di Claudio Calvani, che al PalaBetti chiudono la pratica Massa e Cozzile con un perentorio 71-48. Dopo un primo quarto sostanzialmente in equilibrio, i gialloblu piazzano il break decisivo nella seconda frazione che manda tutti all’intervallo sul 40-21. Una forbice che nella ripresa l’Abc amministra con autorità, restando così in saldo controllo fino alla sirena.

Prossimo impegno lunedì 9 marzo alle 20 al PalaBetti contro Arezzo.

Abc Castelfiorentino – Basket Massa e Cozzile 71-48

Tabellino: Barbieri 15, Paniccià 19, Gazzarrini 8, Cetti 4, Scherillo 4, Macchi 9, Torregrossa 3, Galli 2, Anton 1, Capocchini 4, Battaglia 2, Bellandi, Bianchi, Marzuoli, Giulianini. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 18-12, 22-9, 17-14, 14-13

UNDER 13 REGIONALE

Altro giro, altro successo per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, corsari a Lucca per 42-58. Ottimo l’approccio dei gialloblu, che spingono subito sull’acceleratore chiudendo la prima frazione sul 6-18. Di fronte al tentativo locale di rientrare, l’Abc riesce a mantenere l’inerzia e, dopo il passaggio di metà gara sul 21-30, nella seconda parte amministra e chiude i giochi.

Prossimo impegno domenica 8 marzo alle 18:30 sul parquet dell’Us Livorno.

Bcl Lucca – Abc Castelfiorentino 42-58

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Lucchesi, Bini, Poggesi. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 6-18, 15-12, 13-18, 8-10

UNDER 17 FEMMINILE

Una prima parte di gara da dimenticare, costringe le ragazze di Gianni Lazzeretti ad una pesante sconfitta per mano dell’Affrico: 40-87 il finale al PalaBetti. A decidere le sorti del match sono due primi quarti a senso unico, con le fiorentine padrone del campo che scappano via al riposo lungo (15-49). Positiva la reazione gialloblu al rientro dagli spogliatoi, che purtroppo, però, non basta a svoltare una gara ormai ampiamente compromessa.

Adesso riposo in attesa del calendario della seconda fase.

Gialloblu Castelfiorentino – Affrico Firenze 40-87

Tabellino: Dainelli 8, Antognotti 3, Mancini 2, Jahelezi S. 3, Montanelli 8, Majia 12, Murati 2, Zenarti 2, Ciampolini, Hoxha, Jahelezi N., Latini. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 7-20, 8-29, 15-16, 10-22

MINIBASKET

Sono stati i gruppi 2015 e 2018 i grandi protagonisti del weekend del minibasket gialloblu.

Una vittoria ed una sconfitta per gli Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli: il gruppo Big si è imposto davanti al pubblico di casa sull’Union Basket Campi, mentre il gruppo Open ha ceduto il passo al Firenze 2 lontano da casa. Tanto divertimento, infine, per gli Scoiattoli 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong, che al PalaBetti hanno fatto gli onori di casa ospitando i pari età di Use Empoli, Valdisieve e Dlf Firenze per un torneo 3c3: alle squadre ospiti il nostro grazie per aver accolto l’invito ed essere state insieme a noi.

