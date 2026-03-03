Sarà il Teatro Verdi di Pisa ad accogliere, mercoledì 4 marzo alle ore 18.00, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 'San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale', promossa dall’Università di Pisa attraverso l’Ufficio del Rettore e il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC). La Lectio Magistralis di Alessandro Barbero, dal titolo 'Le molte facce di San Francesco', ha registrato il tutto esaurito a seguito del click day, confermando il grande interesse che accompagna questo progetto culturale e, in particolare, l’incontro con uno degli storici più autorevoli e seguiti del panorama italiano.

Storico medievale tra i più celebri in Italia, Barbero è noto per il suo approccio rigoroso e narrativo alla storia, capace di raccontare personaggi e fatti in modo accessibile e coinvolgente. Nel suo recente saggio San Francesco, lo storico porta il lettore dentro la vita complessa e stratificata del santo di Assisi, mettendo in luce aspetti meno noti o talvolta narrati in modo stereotipato, come la pluralità delle fonti e delle versioni storiche che hanno accompagnato e costruito la figura del Santo nel corso dei secoli. Il suo sguardo invita così a superare letture semplificate o esclusivamente agiografiche, restituendo un Francesco profondamente inserito nel suo tempo e al tempo stesso capace di parlare al presente.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, l’Università ha previsto la diretta streaming dell’incontro all’indirizzo http://call.unipi.it/sanfrancesco2026barbero. I biglietti già prenotati saranno validi per l’ingresso entro mezz’ora prima dell’inizio dell’evento; trascorso tale termine, gli eventuali posti rimasti disponibili potranno essere assegnati alle persone presenti in attesa presso il Teatro.

Al termine della lectio, il professor Barbero sarà inoltre disponibile per il tradizionale firma copie, momento cui potranno accedere anche coloro che non sono riusciti a prenotare il biglietto per seguire in presenza l’incontro.

La rassegna proseguirà il giorno successivo, giovedì 5 marzo alle ore 17.30 nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza, con il seminario 'San Francesco d’Assisi e la Costruzione della Pace', anch’esso già sold out e trasmesso in diretta streaming all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=POTT7cAl8Ss. Anche per questo appuntamento l’organizzazione ha previsto modalità di accesso analoghe: l’ingresso sarà garantito ai prenotati fino a trenta minuti prima dell’inizio, dopodiché i posti eventualmente non occupati verranno messi a disposizione delle persone presenti in loco.

L’incontro vedrà dialogare voci provenienti da ambiti diversi ma accomunate dall’attenzione ai temi della pace e del confronto tra culture: interverranno il Rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, l’Arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà, la giornalista Agnese Pini, direttrice del Gruppo QN, e Giovanna Botteri, inviata internazionale che ha raccontato alcuni dei più complessi scenari geopolitici degli ultimi decenni; a moderare sarà Enza Pellecchia, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università di Pisa e Prorettrice per la coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio.

Padre Francesco Patton, già Custode di Terra Santa e profondo conoscitore delle dinamiche del dialogo in contesti segnati da conflitti, non potrà essere presente in sala a causa delle attuali condizioni legate al contingente scenario di guerra che sta interessando l’area in cui si trova. Interverrà tuttavia in collegamento live, offrendo una testimonianza ancora più diretta e significativa di quanto sta accadendo in questi giorni. Un incontro dedicato alla costruzione della pace si trova così, inevitabilmente, a confrontarsi con la drammatica attualità degli eventi bellici: proprio per questo il dialogo e la riflessione assumono un valore ancora più urgente e necessario.

La rassegna 'San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale' non si configura come una mera celebrazione commemorativa, ma come un percorso di riflessione ampia e interdisciplinare sull’eredità francescana, declinata nei temi della spiritualità, del dialogo interculturale, della pace, della cura del creato e della fratellanza, con uno sguardo rivolto al presente e alle giovani generazioni. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, scelta con cui l’Università di Pisa ha voluto rendere cultura e dialogo accessibili all’intera cittadinanza, confermando la propria vocazione a essere spazio aperto di confronto e crescita condivisa.

Tutte le informazioni sulla rassegna e il programma completo degli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale: www.sanfrancesco2026.unipi.it.

