Aquatempra protagonista ai campionati regionali femminili di Livorno

Una tre giorni da incorniciare per il team sportivo di Aquatempra, protagonista nello scorso fine settimana ai campionati regionali di categoria, sezione femminile, andati in scena alla Piscina La Bastia del Centro Federale di Livorno. Il bilancio è eccellente: tre medaglie d’oro, quattro d’argento e una di bronzo, oltre a prestazioni di altissimo livello da parte di tutte le atlete scese in vasca, staffette comprese, capaci di migliorare i propri primati e confermare la crescita dell’intero gruppo.

Virginia Forconi ha conquistato tre medaglie d’oro: nei 50 e 100 dorso - con crono che le vale la qualifica ai campionati italiani Assoluti di Riccione del prossimo aprile - e nei 50 farfalla e tre argenti nei 50 e 100 stile libero e 100 farfalla.

Podio anche per Sara Baldi che ottiene un bronzo nei 1500 stile libero, e un argento nei 200 rana, con un crono molto vicino al tempo limite per i campionati nazionali Criteria.

Il tecnico Gianluca Antonucci: “I risultati di Livorno confermano la straordinaria evoluzione tecnica di Aquatempra avvenuta in questi mesi. I due ori di Virginia Forconi nei 50 e 100 dorso, che le valgono il pass per gli Assoluti di aprile, rappresentano un traguardo storico. Tuttavia, il vero successo è corale: sia le atlete che alleno in prima persona, sia le ragazze guidate dall'ottimo tecnico Jacopo Risoli, hanno saputo distinguersi portando a casa crono di altissimo livello. La compattezza e la qualità espresse da tutto il gruppo, evidenti anche nei piazzamenti delle staffette, dimostrano che il sistema di lavoro che abbiamo impostato sta elevando gli standard dell'intero team."

Al Centro Federale di Livorno le ragazze del team Aquatempra hanno messo in acqua gare di assoluto livello, migliorando sensibilmente i propri primati personali e scalando diverse posizioni nelle rispettive classifiche regionali.

Hanno partecipato alle gare individuali per la categoria cadetti e senior: Alessandra Forconi (50 e 100 rana, 50 dorso), Greta Sciuti (100 e 200 farfalla) e Rachele Serangeli (50,100 e 200 rana). Per la categoria Juniores: Virginia Forconi (50 e 100 stile libero, dorso e farfalla) e Sara Baldi (50,100 e 200 rana, 400 misti, 800 e 1500 stile libero), solide certezze per la squadra.

Per la prima volta per la categoria ragazzi hanno nuotato: Ludovica Urso (100, 200, 400 e 1500 stile libero, 50 dorso), Emma Urso (200 e 400 stile libero), Benedetta Pagli (50,100 e 200 rana), Agave Cantini (50,100 e 200 rana, 200 e 400 misti, 100 dorso) e Clara Mariani, che ha preso parte alla staffetta 4x100 mx nella frazione farfalla.