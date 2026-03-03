Basket, Gialloblu Castelfiorentino vicino alla vittoria in trasferta contro Costone Siena

Sul campo di una delle big, il Gialloblu Castelfiorentino va ad un passo dal gran colpo esterno, ma purtroppo l’impresa è soltanto sfiorata: 63-57 il finale a Siena sponda Costone. In una gara che i ragazzi di Alessio Pucci riescono a tenere aperta fino alla sirena, da segnalare l’ottimo esordio del classe 2007 Cosimo Carzoli, peraltro al rientro dopo il forzato stop per una ricaduta al ginocchio.

E se è vero che i senesi prendono subito in mano il controllo, è vero anche che Cetti e compagni restano sempre a contatto, costringendo i locali a sudare le proverbiali sette camicie per agguantare i due punti. Infatti, dopo il 21-14 del primo quarto, che di fatto permette al Costone di guidare i giochi, a cavallo tra la seconda e la terza frazione i gialloblu si mantengono in scia riuscendo a tenere aperta la sfida. Così, sul 48-37 che al 30′ sembra indirizzare il match, la reazione castellana nell’ultima frazione ricuce lo strappo. La rimonta, però, non arriva a concretizzarsi fino in fondo, e nei possessi decisivi Siena amministra e mette il sigillo.

Prossimo impegno sabato 7 marzo alle 21 al PalaBetti contro Figline.

COSTONE SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 63-57

Tabellino: Cetti 14, Damiani 8, Bartolini 15, Filippini 6, Vallerani 4, Fabrizzi 6, Carzoli 2, Niccolini 2, Leti, Mugnaini, Bernardoni ne. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 21-14, 37-28 (16-14), 48-37 (11-9), 63-57 (15-20)

Arbitri: Rossi di Monteriggioni, Filipovic di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

