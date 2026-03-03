Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo ai locali della ex stamperia di viale Matteotti, interessati da un importante intervento di rifunzionalizzazione ormai in fase avanzata.

I lavori rientrano in un progetto più ampio che comprende anche la riqualificazione del centro urbano di Certaldo – piazza Boccaccio, via 2 Giugno, Borgo Garibaldi e via Roma – finanziato con 3.600.000 euro di fondi PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2) assegnati con Decreto del 22 aprile 2022, nell’ambito del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Firenze 'Next Generation Firenze 2026', dedicato a cultura e inclusione sociale.

A queste risorse si aggiungono 1.410.000 euro provenienti da altre fonti, in parte anche proprie del Comune di Certaldo.

Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 204 del 29 dicembre 2022. I lavori sono iniziati il 10 novembre 2023 e si concluderanno entro il 31 marzo 2026. Nel corso dell’intervento è stata approvata e finanziata anche una variante migliorativa, con determinazione n. 419 del 20 giugno 2024.

Nel dettaglio, la rifunzionalizzazione della ex stamperia – per un importo complessivo di 2.300.000 euro – trasformerà l’edificio in un centro socio-culturale moderno e multifunzionale.

Cosa ospiterà la nuova struttura?

Una sala conferenze

Locali ricreativi e spazi per attività al piano terra

Tre piccoli moduli abitativi ai piani superiori, destinati a uso foresteria

Gli alloggi potranno accogliere artisti, operatori culturali e personale impegnato nei laboratori presenti negli edifici vicini, oltre a ricercatori provenienti dal territorio dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di materiali a basso impatto e soluzioni progettuali orientate alla qualità e all’efficienza energetica.

Grande rilievo anche al tema dell’accessibilità: i locali al piano terra, destinati a uso pubblico, saranno completamente accessibili e dotati di servizi igienici adeguati. Un ascensore permetterà inoltre di raggiungere i piani superiori, garantendo la piena fruibilità dell’edificio.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale restituisce alla città uno spazio rinnovato e funzionale, destinato a diventare un punto di riferimento per la cultura, l’inclusione e la vita sociale della comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate