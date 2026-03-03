In occasione della Giornata Mondiale per l’eradicazione dei tumori HPV, il Consiglio regionale della Toscana si tinge di lilla. Domani, mercoledì 4 marzo, palazzo del Pegaso aderisce alle tante iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei rischi causati dal Papillomavirus umano e informare delle strategie di prevenzione. "Il vaccino è un’arma efficace contro il cancro. La prevenzione è un diritto e una responsabilità" dichiara la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

"Sensibilizzare i giovani, in particolare maschi tra i quali è ancora insufficiente la consapevolezza che l’HPV non colpisce solo le donne, è fondamentale. La copertura vaccinale in Toscana è già molto capillare e come Consiglio regionale vogliamo ribadire la necessità di estendere ulteriormente l’accesso gratuito per arrivare ad una eradicazione ancora più concerta e inclusiva. Accendere di lilla la facciata dell’Assemblea legislativa non è solo segno di adesione ad una campagna tanto importante ma un messaggio chiaro a beneficiare delle strategie di prevenzione come vaccinazione e screening" conclude la presidente.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa