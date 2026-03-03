Dopo trentasette anni di attività professionale, prima come medico in emergenza per la Misericordia di Barberino Tavarnelle, poi come medico di famiglia, la dottoressa Paola Belli, da tutti considerata un punto di riferimento per la sanità pubblica del territorio comunale ed in particolare per l’area di Barberino e Vico d’Elsa, è approdata al traguardo dell’agognata pensione. Il sindaco David Baroncelli vuole esprimere a nome dell’amministrazione comunale e della comunità il più sincero e caloroso ringraziamento alla dottoressa non solo per il ruolo che ha ricoperto con dedizione e passione ma per l’insegnamento civico che ne ha tratto la collettività.

"Nel salutare con emozione la dottoressa Paola Belli e nell’augurarle il meritato riposo con l’arrivo del pensionamento – dichiara il sindaco David Baroncelli – mi preme rivolgere un’attestazione di stima e profonda gratitudine per aver gestito questo ruolo così complesso con serietà e coerenza in un periodo di importanti cambiamenti, la dottoressa ha profuso carica umana e empatia, ha saputo costruire relazioni e legami, elementi che hanno caratterizzato la sua lunga stagione professionale, è stata una medica vicina ai suoi pazienti che ha considerato prima di tutto persone, protagonisti e portavoci di storie, esigenze, richieste diverse cui rispondere con puntualità e competenza, la sua è stata una vocazione personale che ha messo al servizio dell’altro, è diventata strumento di cura e sostegno concreto ai bisogni della comunità".

"Il valore aggiunto è stato il rapporto di fiducia – sottolinea la dottoressa Belli - che ho rafforzato giorno dopo giorno con il territorio, sono convinta del fatto che la comunità debba avere parte integrante, attiva e partecipe, nella sfera dei servizi che riguardano la salute e il benessere psicofisico, con l’unione e la collaborazione da parte di tutti i benefici saranno più evidenti e fruttuosi".

Il pensionamento della dottoressa Belli, divenuta medico di medicina generale nel 1993, sarà avvicendato dall’ingresso di un nuovo medico. Gli ambulatori resteranno inalterati nelle zone di Barberino e Vico d’Elsa. "Continueranno ad essere attivi e operativi gli ambulatori di medicina generale del nostro territorio, Tavarnelle, Barberino, Vico, Marcialla, San Donato in Poggio, Sambuca – specifica il sindaco Baroncelli – a questi si affiancherà ed entrerà a regime la Casa della Salute di Spoke i cui lavori sono in corso grazie ad una scelta dell’amministrazione comunale di rafforzare il sistema socio-sanitario di Barberino Tavarnelle realizzato attraverso un investimento del valore di circa mezzo milione di euro".

Lo Spoke sta prendendo forma in un immobile comunale, la ex biblioteca situata nel centro abitato di Tavarnelle, spazio che si estende su una superficie pari a 380 metri quadrati e sarà collegato e interconnesso con il distretto sanitario del Borghetto. La struttura garantirà la presenza dei medici, delle pediatre e di un infermiere di comunità per almeno dodici ore al giorno, sei giorni su sette e la disponibilità di alcuni ambulatori specialistici.

"La Casa della Salute – conclude il sindaco - mira a sostenere l'aggregazione degli studi medici esistenti ed un nuovo percorso incentrato sulla medicina di gruppo, nonché favorire una maggiore capillarità ed un’efficienza operativa. Lo Spoke di Barberino Tavarnelle sarà gestito, in un’ottica di multidisciplinarietà, dal team di professionisti costituito dai medici di famiglia e dalle pediatre".

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO