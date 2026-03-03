Eugenio Giani a Fucecchio per Libri a Pacchi

'Pietro Leopoldo', a Fucecchio il racconto storico di Eugenio Giani sabato 7 marzo per 'Libri a Pacchi'
Sabato 7 marzo ore 17:30 torna la rassegna letteraria di "Libri a Pacchi", il Circolo Pacchi nei locali della fondazione I Care, ospiterà il volume "Pietro Leopoldo, Il Gran Duca delle Riforme" di Eugenio Giani. Il Presidente della Regione dialogherà con il prof. Alberto Malvolti dell’Associazione Ricerche Storiche del Valdarno di Sotto.
Il libro offre un ritratto approfondito di un governante visionario e riformatore, così vicino agli ideali dell'illuminismo da attuare la più clamorosa delle riforme: abolire la tortura e la pena di morte, già nella seconda metà del XVIII secolo.
Giani racconta, attraverso una scrittura chiara e appassionata, di un sovrano capace di coniugare visione politica, senso dello Stato e attenzione ai diritti, in un'epoca di profondi cambiamenti.
L'incontro offrirà l'occasione per riflettere sull'attualità e la modernità delle riforme leopoldine e sul loro valore storico, capaci di proiettare la Toscana verso un primato mondiale che ancora oggi rappresenta un emblema universale del progresso civile.
Data: sabato 7 marzo
Orario: 17.30
Luogo: Via I settembre 43/A a Fucecchio
Presentano: Eugenio Giani e Alberto Malvolti
