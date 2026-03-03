Alta Scuola Pelletteria Scandicci, scoppia il caso licenziamenti: la Filcams Cgil attacca

È scontro aperto tra la Filcams Cgil Firenze e l’Associazione San Colombano, la realtà di Scandicci che, attraverso l’Alta Scuola di Pelletteria Italiana, forma i futuri artigiani del lusso e che ha licenziato due lavoratrici.

Il sindacato ha annunciato di aver già impugnato i licenziamenti, definendo la scelta dell'Associazione "sbagliata e fuori da ogni logica", specialmente alla luce del delicato momento di transizione che l'ente sta vivendo.

L'appello

Secondo quanto riferito dalla Filcams, l'Associazione avrebbe avviato un percorso di fusione con un altro istituto del territorio, un'operazione che però non sarebbe ancora giunta a una conclusione definitiva. La Cgil sposta ora il tiro verso il piano politico, chiamando in causa direttamente i soci dell'ente. La richiesta è quella di un incontro urgente con il Cda dell'Associazione San Colombano e, soprattutto, con le amministrazioni comunali che ne fanno parte per "discutere del futuro delle lavoratrici e della scuola stessa".

