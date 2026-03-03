Finalmente domenica e…lunedì: si chiude con Piccoli universi sentimentali

Grande successo per la nuova rassegna teatrale di Giallo Mare, con appuntamenti la domenica pomeriggio per le famiglie e per le scuole il lunedì mattina al Minimal Teatro di Empoli.

Ultimo dei tre appuntamenti in cartellone domenica 8 marzo con Piccoli universi sentimentali di Teatro Pan.

Questo spettacolo vuole avvicinare gli spettatori all’osservazione dell’infinitamente piccolo per scoprire che “le cose di ogni giorno nascondono segreti per chi li sa guardare ed ascoltare”(Gianni Rodari).

“Cosa c’è lassù?”.

I bambini disegnano uccelli che sembrano pesci e pesci che sembrano uccelli.

Questa idea che i bambini ci donano sarà la traccia che lo spettacolo seguirà per portarci in un mondo al contrario: le stelle per terra e in alto peperoni, cipolle e foglie autunnali. Ciò che sta in alto starà in basso e viceversa.

Agiremo nel mondo di mezzo, tra cielo e terra costruendo piccoli universi sentimentali.

Il personaggio si ritroverà in un sogno dove il suo sguardo sarà meravigliato, pieno di stupore e curiosità.

Un luogo dove il tempo è sospeso e non scorre. Uno spettacolo fatto dei silenzi e dei sorrisi di un’esploratrice dell’anima.

Età consigliata: 3-8 anni

Gli spettacoli della domenica verranno replicati il lunedì successivo alle 10.00 per le scuole primarie.

Biglietto 4,50 euro a persona.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro