In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Fucecchio promuove una serie di appuntamenti culturali, di approfondimento e di sensibilizzazione in collaborazione con le realtà associative, culturali e di volontariato del territorio, le scuole e i centri antiviolenza.

La rassegna, che si svolge durante l'intero mese di marzo, è pensata per coinvolgere cittadini e cittadine di tutte le età e contribuire a diffondere una cultura di parità di genere, rispetto, inclusione e diritti umani.

Programma delle iniziative

Martedì 3 marzo – Presentazione del libro 'Impronte invisibili' con l’autrice Teresa Bruno, psicoterapeuta e consigliera dell’associazione Artemisia, a cura del Coordinamento Donne Spi-CGIL (ore 16, caffetteria Nami);

Giovedì 5 marzo – Talk pubblico 'Facciamo due chiacchiere', dedicato al tema della violenza di genere, al ruolo dei centri antiviolenza e all'importanza del supporto e della prevenzione, a cura di Not Silent in collaborazione con il Centro Lilith (ore 21, La Limonaia);

Sabato 7 marzo – Incontro 'Con le donne di Gaza: le loro storie, le loro speranze', con testimonianze e riflessioni (ore 16, foyer del teatro Pacini);

Domenica 8 marzo - 'I'Market', mercato di vintage, second hand e artigianato che ospita un programma dedicato ad arte, consapevolezza, empowerment femminile e creatività sostenibile, a cura di I'Market Vintage Pre Loved Artigianato (dalle ore 10, La Limonaia);

Domenica 8 marzo - 'Un goal per la parità', torneo di calcio a 5 femminile, a cura del Comitato UISP Zona del Cuoio (dalle ore 10, campo U.Galli);

Domenica 8 marzo – Spettacolo musicale 'Petali in musica', a cura degli allievi della Scuola di Musica di Galleno (ore 15:30, Santuario della Madonna della Querce);

Domenica 8 marzo – Spettacolo musicale 'Parole e musica – La Dolcezza delle donne' con letture a tema, a cura del CIF – Centro Italiano Femminile (ore 16, Casa del Fanciullo);

Domenica 8 marzo – Spettacolo teatrale 'Cadenza d'inganno', liberamente ispirato al romanzo 'Il Ballo delle Pazze' di Victoria Mas, ideato e diretto da Firenza Guidi; a seguire presentazione dell'atto unico ' Sugar' (ore 21, Convento La Vergine);

Lunedì 9 marzo – Incontro pubblico 'Donne e lavoro', a cura dell'agenzia Generali di Empoli in collaborazione con l'Informagiovani di Fucecchio (ore 9:30, Casa Banti);

Mercoledì 11 marzo – 'Voci in ascolto', letture e poesie dedicate alla donna, a cura dell'associazione LAPS (ore 17:30, caffetteria Nami);

Giovedì 12 marzo – Spettacolo teatrale 'Lotteria degli stereotipi', tratto dal libro 'Girls will be girls' con Chiara Renzi, a cura dell'associazione Frida in collaborazione con Uniche ma Plurali e rumorBianc(O) (ore 21, teatro Pacini – venerdì 13 marzo ore 10 replica per gli studenti);

Sabato 14 marzo – 'Le strade parlano al femminile', passeggiata tra le vie del centro storico alla scoperta delle strade dedicate alle donne , a cura della libreria Blume (ore 15, palazzo comunale);

Venerdì 27 marzo – Incontro di riflessione 'Cime tempestose: dal destino alla scelta' con laboratorio creativo, a cura della libreria Blume (ore 18:30, libreria Blume);

Sabato 28 marzo – Intitolazione di spazi e riconoscimenti dedicati a figure femminili simboliche della comunità.

Con questo ricco programma di iniziative, l'amministrazione comunale si propone di creare momenti di confronto, memoria e sensibilizzazione sulla condizione femminile, per valorizzare le conquiste raggiunte fino ad oggi e richiamare l’attenzione sulle tante sfide ancora aperte.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa