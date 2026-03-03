Furto con spaccata a Padova, banda fermata con la refurtiva. Colpi anche in Toscana

Quattro cittadini romeni, tra i 28 e i 44 anni, sono stati fermati dalla polizia a Bologna dopo aver sfondato le vetrate delle Officine Ottiche Gianeletti a Padova, portando via articoli ottici e occhialeria per alcune migliaia di euro. L’intervento è scattato alle 4.30 del mattino grazie all’allarme del negozio e alle successive indagini della polizia euganea.

La banda è sospettata di un precedente colpo dello stesso tipo, commesso il 17 dicembre 2025 ai danni dell’Ottica Max di Padova, con merce sottratta per un valore superiore a 200.000 euro. Secondo gli investigatori, si tratta di un gruppo transnazionale che operava tra Italia e Romania, riciclando la merce nel mercato balcanico. La Squadra Mobile di Padova aveva individuato il veicolo usato per i colpi, un’Alfa Romeo 159 con targa francese, monitorandone i movimenti tra Italia e Slovenia.

Questa mattina, il gruppo è stato sorpreso nel quartiere Saragozza di Bologna mentre cambiava auto, passando a una Ford Galaxy con targa romena e due borsoni contenenti la refurtiva e sacchi di profumi griffati. I quattro sono stati fermati per furto aggravato in concorso e portati nel carcere di Bologna. Proseguono gli accertamenti per collegare il gruppo ad altri colpi commessi in Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

