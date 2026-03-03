C'è anche un pizzico di biancorosso nella lista delle convocate della Federazione in vista dei Mondiali Under 17, in programma a luglio a Brno, in Repubblica Ceca. Tra le atlete selezionabili figura infatti Gaia Becatti, giovane talento del vivaio Use Rosa Scotti.

La chiamata azzurra ha un sapore speciale per la giocatrice senese, arrivata a Empoli quest'anno dopo un brutto infortunio al ginocchio rimediato proprio durante un impegno con la Nazionale. Becatti sta ultimando il percorso di riabilitazione e sta rientrando gradualmente in gruppo per gli allenamenti con le compagne.

Per la società empolese e per la ragazza, l'inserimento nella lista delle papabili per il mondiale è uno stimolo e una grande soddisfazione, oltre che il riconoscimento del grande lavoro svolto per tornare dopo il lungo stop.

Alice Nanni

