Gaia Becatti dell'Use Rosa Scotti tra le convocate per i Mondiali Under 17

L'atleta senese è arrivata ad Empoli quest'anno, dopo un infortunio al ginocchio rimediato in una partita con la Nazionale

C'è anche un pizzico di biancorosso nella lista delle convocate della Federazione in vista dei Mondiali Under 17, in programma a luglio a Brno, in Repubblica Ceca. Tra le atlete selezionabili figura infatti Gaia Becatti, giovane talento del vivaio Use Rosa Scotti.

La chiamata azzurra ha un sapore speciale per la giocatrice senese, arrivata a Empoli quest'anno dopo un brutto infortunio al ginocchio rimediato proprio durante un impegno con la Nazionale. Becatti sta ultimando il percorso di riabilitazione e sta rientrando gradualmente in gruppo per gli allenamenti con le compagne.

Per la società empolese e per la ragazza, l'inserimento nella lista delle papabili per il mondiale è uno stimolo e una grande soddisfazione, oltre che il riconoscimento del grande lavoro svolto per tornare dopo il lungo stop.

Alice Nanni

