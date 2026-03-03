Grave incidente a Bassa (Cerreto Guidi), investita una donna

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Bassa, frazione di Cerreto Guidi. Da quanto si apprende una donna, per cause in corso di accertamento, sarebbe stata investita da un'auto in via 26 Giugno, lungo la Strada provinciale 11 che attraversa il paese.

Dalle prime informazioni sarebbero molto gravi le condizioni della donna coinvolta nell'incidente, di cui al momento non si conosce l'età. Sul posto, poco dopo le 18.30, sono intervenuti i soccorsi sanitari con un'automedica, un'ambulanza, la polizia municipale e i carabinieri per i rilievi. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso. I soccorsi risultano al momento ancora in corso.

Proprio per lo svolgimento delle operazioni e dei rilievi, al momento il traffico risulta bloccato. A riferire dell'incidente nella frazione è anche il Comune di Cerreto Guidi, che con una nota pubblicata sulla propria pagina social informa del blocco della viabilità in entrambe le direzioni sulla Sp 11.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

