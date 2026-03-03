Il Cineclub Empolese apre marzo con “L’agente segreto”,

Il CULTURALE Cineclub Empolese inaugura la rassegna di marzo con “L’agente segreto” (2025), film candidato agli Oscar 2026 come miglior pellicola straniera. Un’opera intensa che riporta lo spettatore nel Brasile del 1977, negli anni della dittatura militare.

Protagonista è Marcelo, uomo in fuga che tenta di ricongiungersi al figlio tra le strade di Recife durante la settimana del Carnevale. Il clima festoso e colorato della città si intreccia con un’atmosfera di controllo e repressione: tra cecchini, poliziotti corrotti e sospetti continui, la sua diventa una corsa disperata contro un sistema oppressivo.

Il film si presenta come un thriller politico stratificato, capace di raccontare paranoia e resistenza attraverso la vicenda di un uomo comune, trasformando la sua fuga nella metafora di un’intera stagione storica segnata dalla paura.

La proiezione è in programma alle 20:45 al Cinema Teatro Excelsior, in via Ridolfi 75 a Empoli. Un appuntamento che unisce cinema d’autore e memoria storica, aprendo la nuova rassegna con un titolo di forte impatto civile ed emotivo.