Interventi nei giardini pubblici di Cerreto Guidi

Al via alcune sistemazioni nei giardini pubblici effettuate dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi
Al via alcune sistemazioni nei giardini pubblici effettuate dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi.
In Piazza XX Settembre (“la Fiera”), sono stati tolti alcuni giochi danneggiati e verrà completamente rifatto il basamento con la gomma colata prima di attrezzare la Fiera con nuovi giochi e con la sistemazione delle panchine.
Altri interventi riguardano la sistemazione dell’area verde di Pieve a Ripoli, l’installazione di nuove porte da calcio nel campetto di Via del Ponte a Stabbia e lavori di sistemazione anche in Via Carlo Alberto dalla Chiesa. Nelle prossime settimane verrà fatto specifico focus su ogni luogo.
La qualità del vivere passa anche dalla cura dell’ambiente e delle aree verdi per le quali l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ribadisce la propria attenzione, anche in vista della buona stagione con l’obiettivo di rendere i giardini pubblici del Comune sempre più accoglienti e fruibili
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Cerreto Guidi
<< Indietro