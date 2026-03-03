La Lega a Fucecchio per la campagna per il referendum sulla giustizia

La Sezione Comunale di Fucecchio-Cerreto Guidi della Lega Salvini Premier apre domani, 4 marzo, la campagna elettorale per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

L’appuntamento è previsto alle ore 20.30 presso i locali di piazza Montanelli 15. All’incontro interverrà l’avvocato Silvio Pittori, responsabile del referendum per la Lega, mentre la conduzione sarà affidata a Marco Cordone, vicesegretario provinciale di Firenze e segretario locale della sezione.

Già dalle 19.30 è prevista un’apericena per i partecipanti. Riguardo al referendum, Cordone e Pittori hanno sottolineato l’importanza della partecipazione: "Non andare a votare sarebbe un errore, perché anche un solo voto in più rispetto al No potrà determinare la vittoria e portare a una giustizia più efficiente".

L’iniziativa segna l’avvio delle attività promozionali della Lega in Toscana in vista del voto confermativo sulla riforma del sistema giudiziario.

