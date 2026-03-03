Le donne di Francesca, iniziativa alla 'Vallesiana' a Castelfiorentino

Donne nell’ombra e donne che parlano. Donne sante e donne pellegrine. Donne nell’arte e donne che hanno subito violenze. Sono le “Donne di Francesca”, ignorate o sottovalutate da una superficiale narrazione maschile, che Francesca Allegri ha saputo restituire alla dignità della storia attraverso un costante, minuzioso, rigoroso lavoro di ricerca. Proprio per rendere omaggio alla memoria del suo impegno è stata ideata la serata “Le Donne di Francesca”, che si svolgerà alla Biblioteca Comunale “Vallesiana” venerdì 6 marzo, alle ore 17.00.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con Auser e la Società Storica della Valdelsa, si configura come una rivisitazione a tutto tondo dell’ampia produzione scientifica di Francesca Allegri, insegnante e scrittrice, che ha ricoperto anche la carica di direttrice della Biblioteca di Casa del Boccaccio.

Alla serata, dopo i saluti di Franco Spina (Assessore alla Cultura del Comune di Castelfiorentino), interverrà Sabina Spannocchi (Presidente della Società Storica della Valdelsa) con una relazione incentrata “sull’opera di Francesca Allegri: un viaggio alla scoperta delle ombre femminili in controluce”. A seguire due preziose testimonianze di Daniela Casagli e Anna Gloria Giani. All’iniziativa è prevista anche la partecipazione di Micol Carmignani, della Casa editrice “Carmignani” collana “scrivere donna”:

“Francesca Allegri – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – ha avuto non solo il grande merito di riportare all’attenzione della storiografia il valore di tante donne che hanno svolto un ruolo significativo nella storia del genere umano dall’antichità ai nostri giorni, ma anche di aver saputo diffondere il loro messaggio a un pubblico vasto, attraverso un linguaggio gradevole e allo stesso tempo asciutto, essenziale. Donne rimaste nell’ombra per troppo tempo e che grazie a Francesca possiamo oggi conoscere, apprezzare e diffondere a beneficio delle nuove generazioni”

Tra le numerose pubblicazioni di Francesca Allegri in relazione al tema delle donne si segnalano, in particolare: Donne e pellegrine, dall’antichità al medioevo, (Milano, 2012). La cura e la traduzione della prima versione italiana di Asia Minore e Siria di Cristina Trivulzio di Belgioioso (Carmignani Editrice, 2014). Sempre per Carmignani Editrice ha pubblicato nel 2019 Fuori dall’ombra. Le donne nei retroscena della Grande Storia e l’anno successivo Voci dal silenzio. La memoria di grandi donne all’ombra di uomini del passato; nel 2021 Sante:prime donne libere; nel 2022 Dante: le muse e le lettrici. Ultimo lavoro uscito postumo: Misoginia tra le righe: La violenza sulle donne nella storia della letteratura

