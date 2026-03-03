Leonardo 'torna' a Vinci: il 15 aprile verrà inaugurata la nuova statua di Filippo Tincolini

Foto dal profilo Facebook di Daniele Vanni

Il progetto - ideato nel 2024 - è stato affidato all'artista di Carrara con il consiglio di Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano

Il 15 aprile non è una data qualunque per Vinci, ma quest’anno l’attesa per l’anniversario della nascita del genio si carica di un significato speciale. Procede a passo spedito il progetto 'Leonardo torna a Vinci', l’iniziativa ambiziosa che mira a installare un’opera monumentale dedicata all’illustre cittadino proprio nel cuore del borgo.

Nei giorni scorsi, una delegazione guidata da Daniele Vanni e organizzata dalla Misericordia di Vinci, ha fatto tappa a Carrara per fare visita allo studio dell'artista Filippo Tincolini. È qui che la statua sta prendendo forma sotto le mani dello scultore.

Foto dal profilo facebook di Daniele Vanni

Foto dal profilo facebook di Daniele Vanni

Foto dal profilo facebook di Daniele Vanni

Foto dal profilo facebook di Daniele Vanni

Un progetto nato nel 2024

L’idea ha radici precise: l'ottobre del 2024, quando insieme alla direttrice del Museo Leonardiano, Roberta Barsanti, venne individuato in Tincolini l'interprete ideale per tradurre in arte il desiderio della comunità vinciana. L'obiettivo dichiarato è quello di valorizzare ulteriormente il centro cittadino dal punto di vista artistico e turistico, rispondendo a una richiesta popolare che da tempo invocava un’opera di forte valore simbolico nel nucleo storico.

L'inaugurazione il 15 aprile

Durante la visita a Carrara, i partecipanti hanno potuto toccare con mano l'energia e la passione che animano il laboratorio dell'artista. Mancano ormai poche settimane al 'ritorno' di Leonardo: l'inaugurazione ufficiale è prevista per il 15 aprile, giorno in cui Vinci celebrerà il suo figlio più celebre regalando alla città un nuovo tassello della sua identità culturale.

