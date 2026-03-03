Il 15 aprile non è una data qualunque per Vinci, ma quest’anno l’attesa per l’anniversario della nascita del genio si carica di un significato speciale. Procede a passo spedito il progetto 'Leonardo torna a Vinci', l’iniziativa ambiziosa che mira a installare un’opera monumentale dedicata all’illustre cittadino proprio nel cuore del borgo.

Nei giorni scorsi, una delegazione guidata da Daniele Vanni e organizzata dalla Misericordia di Vinci, ha fatto tappa a Carrara per fare visita allo studio dell'artista Filippo Tincolini. È qui che la statua sta prendendo forma sotto le mani dello scultore.

Un progetto nato nel 2024

L’idea ha radici precise: l'ottobre del 2024, quando insieme alla direttrice del Museo Leonardiano, Roberta Barsanti, venne individuato in Tincolini l'interprete ideale per tradurre in arte il desiderio della comunità vinciana. L'obiettivo dichiarato è quello di valorizzare ulteriormente il centro cittadino dal punto di vista artistico e turistico, rispondendo a una richiesta popolare che da tempo invocava un’opera di forte valore simbolico nel nucleo storico.

L'inaugurazione il 15 aprile

Durante la visita a Carrara, i partecipanti hanno potuto toccare con mano l'energia e la passione che animano il laboratorio dell'artista. Mancano ormai poche settimane al 'ritorno' di Leonardo: l'inaugurazione ufficiale è prevista per il 15 aprile, giorno in cui Vinci celebrerà il suo figlio più celebre regalando alla città un nuovo tassello della sua identità culturale.

