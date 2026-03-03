Mattarella a Firenze per la laurea honoris causa della Scuola di Scienze Politiche 'Alfieri'

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze il prossimo 10 marzo, in occasione del 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze. Nell’ambito della cerimonia, che si terrà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la rettrice conferirà al Capo dello Stato la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato.

Dopo il conferimento, il presidente visiterà l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, sottolineando l’importanza storica e culturale della Toscana nel panorama nazionale.

La visita rappresenta un momento istituzionale e simbolico, collegato alla celebrazione dei 150 anni della Scuola, e rafforza il legame tra l’Ateneo fiorentino e le istituzioni italiane.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
3 Marzo 2026

Tornati in Italia i 14 giovani toscani dell’Opera La Pira da Beirut

Sono rientrati in Italia questa mattina i 14 giovani toscani che partecipavano a una missione dell’associazione fiorentina Opera La Pira in Libano. Il trasferimento all’aeroporto di Beirut, nonostante fosse accompagnato [...]

Firenze
Attualità
3 Marzo 2026

Turisti fiorentini bloccati a Doha: "Forti esplosioni e droni in volo"

Due turisti fiorentini, Claudia Gaeta e Lorenzo Santolini, sono bloccati a Doha da sabato scorso a causa del conflitto in corso nella zona. La coppia, che stava rientrando dall’India con [...]

Firenze
Attualità
3 Marzo 2026

Palazzi Aperti 2026, Palazzo Cerretani si apre ai cittadini

Torna anche nel 2026 “Palazzi Aperti”, un originale percorso raccontato da Giuseppina Carla Romby, Maddalena Grossi, Serena Jaff e Francesco Guidi Bruscoli. Dopo il successo riscosso dall'iniziativa, la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo rinnova gli appuntamenti, offrendo [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina