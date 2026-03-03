Mattarella a Firenze per la laurea honoris causa della Scuola di Scienze Politiche 'Alfieri'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze il prossimo 10 marzo, in occasione del 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze. Nell’ambito della cerimonia, che si terrà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la rettrice conferirà al Capo dello Stato la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato.

Dopo il conferimento, il presidente visiterà l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, sottolineando l’importanza storica e culturale della Toscana nel panorama nazionale.

La visita rappresenta un momento istituzionale e simbolico, collegato alla celebrazione dei 150 anni della Scuola, e rafforza il legame tra l’Ateneo fiorentino e le istituzioni italiane.

