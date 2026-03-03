Minorenne ubriaco si addormenta in tramvia, 32enne sconosciuto ne abusa

(foto di archivio)

L'uomo ha preso in spalle il 17enne e lo ha portato in luogo appartato, lui si sveglia e fugge via. Denunciato per violenza sessuale su minore

Un 17enne, ubriaco dopo una serata con gli amici, si sarebbe addormentato sulla tramvia a Firenze, avrebbe poi subito abusi sessuali da parte di un 32enne a lui sconosciuto in strada. La tremenda vicenda sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno di San Valentino, nei pressi del parcheggio scambiatore, vicino al capolinea della linea T2 della tramvia, in viale Guidoni, alla periferia di Firenze. A riportare la notizia il Corriere Fiorentino.

Il presunto aggressore, un 32enne marocchino, in Italia da tre anni e già noto alle forze dell'ordine con a carico alcune denunce e una condanna, sarebbe stato individuato grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso la scena. Ill ragazzo si era addormentato, l'uomo, vedendolo quasi incosciente, lo ha preso in spalla e lo ha portato verso il cavalcavia; trovato un giaciglio di fortuna consuma la violenza. Il 17enne si è svegliato, iniziando ad urlare, poi lo ha respinto ed è fuggito via chiedendo aiuto al gestore di un impianto di benzina.

Il 32enne, individuato proprio dove era stato allestito il giaciglio di fortuna,  dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale su minore. L'uomo, durante l'udienza di convalida, avrebbe chiesto scusa sostenendo di aver agito sotto effetto dell'alcol, confermando in parte le accuse contestate dalla procura.

 

