Nel luglio 2024 è stato presentato il progetto di finanziamento per dare nuova vita allo Stadio Carlo Castellani e alla zona circostante. Nel mentre, però, il parcheggio di Serravalle, servizio fondamentale per la cittadinanza sia durante le partite di calcio sia per il ritmo quotidiano, presenta delle criticità difficili da ignorare. Proprio a febbraio 2026, un cittadino ci segnalava i numerosi disagi riscontrati tra cui la scarsa illuminazione, la mancanza di una gestione ordinata degli spazi di sosta, le buche e la polvere. Anche il Movimento 5 Stelle, insieme a Buongiorno Empoli - Siamo Empoli, ha ora riaperto la questione, sottolineando che "gli interventi effettuati finora hanno avuto carattere prevalentemente tampone" e che, "considerato i tempi della riqualificazione [...] riteniamo necessario che l’amministrazione intervenga con soluzioni strutturali capaci di garantire la funzionalità dell’area nel periodo transitorio". È stata quindi presentata un'interrogazione per il prossimo Consiglio Comunale, proprio per parlare di manutenzione e fruibilità.

La nota

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, insieme al gruppo Buongiorno Empoli – Siamo Empoli, ha presentato un’interrogazione a risposta orale per il prossimo Consiglio Comunale in merito alla manutenzione e alla fruibilità del parcheggio di Serravalle, in attesa della riqualificazione complessiva prevista nell’ambito del progetto dello Stadio Carlo Castellani.

Il parcheggio di Serravalle rappresenta una delle principali aree di sosta pubblica della città, a servizio del Parco di Serravalle, dello Stadio e degli impianti sportivi limitrofi. Si tratta di un’infrastruttura strategica, utilizzata quotidianamente da cittadini, famiglie e sportivi, oltre che in occasione di eventi e manifestazioni che richiamano un numero significativo di persone.

Da anni, tuttavia, l’area presenta diffuse criticità strutturali, in particolare la presenza di buche e avvallamenti che compromettono la sicurezza e la piena fruibilità del parcheggio. Gli interventi effettuati finora hanno avuto carattere prevalentemente tampone e, nonostante i ripristini, le problematiche si ripresentano con frequenza, rendendo l’area difficilmente praticabile.

Considerato che i tempi della riqualificazione complessiva risultano subordinati a procedure progettuali, autorizzative e finanziarie che potrebbero richiedere tempistiche significative , riteniamo necessario che l’amministrazione intervenga con soluzioni strutturali capaci di garantire la funzionalità dell’area nel periodo transitorio.

Con questa interrogazione chiediamo quindi all’amministrazione quali interventi intendano mettere in campo per risolvere in modo efficace il problema del deterioramento del fondo, se sia stata effettuata una valutazione tecnica sulle cause ricorrenti delle criticità e quali siano i tempi stimati per la riqualificazione complessiva dell’area.

È importante che, in attesa dei progetti futuri, venga assicurata la piena fruibilità del parcheggio, considerata anche la sua rilevanza. Ridurre i disagi per i cittadini e garantire l’accesso a tutti i veicoli è un aspetto di grande interesse che è giusto affrontare e risolvere.

Alice Nanni

Notizie correlate