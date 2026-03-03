Navetta ponte sull’Elsa, il sindaco Campatelli chiede a Città Metropolitana nuovi orari

Da ieri, 2 marzo, la chiusura del ponte sull’Elsa ha fatto scattare anche il servizio navetta gratuito messo a disposizione dalla Città Metropolitana per limitare i disagi causati dalla modifica della viabilità.

Sulla base degli orari inizialmente previsti, però, sono state avanzate alcune segnalazioni di difficoltà, soprattutto per gli studenti provenienti da Poggibonsi ed Empoli, che utilizzano il treno per raggiungere le scuole. Il loro rientro, previsto dopo le 14:30, cade in una fascia oraria non coperta dal servizio navetta attuale.

Per questo motivo, il sindaco Giovanni Campatelli si è attivato insieme ai sindaci di Gambassi Terme e San Gimignano, chiedendo alla Città Metropolitana di rivedere il piano orario in collaborazione con Tiemme, così da garantire anche agli studenti in rientro da scuola la possibilità di raggiungere le frazioni di Badia a Elmi e Badia a Cerreto.

In particolare, è stata avanzata la richiesta alla Città Metropolitana di colmare il gap di fascia oraria dalle 14:00 alle 16:00, per consentire agli studenti provenienti da Poggibonsi ed Empoli, in arrivo con il treno, di raggiungere le frazioni di Badia a Elmi e Badia a Cerreto.

La Città Metropolitana, responsabile dei lavori e dell’organizzazione della navetta gratuita, si è resa disponibile a rivedere l’orario in collaborazione con Tiemme, la società di trasporto locale.

Già da venerdì sarà presentata una nuova proposta di piano orario, pensata per soddisfare anche le esigenze degli studenti in rientro da scuola, confermando l’impegno della Città Metropolitana nel garantire la mobilità dei cittadini e ridurre i disagi durante i lavori di manutenzione del ponte sull’Elsa insieme ai sindaci dei territorio coinvolti.

Il nuovo orario sarà successivamente analizzato dai sindaci delle frazioni coinvolte, per verificare che risponda correttamente alle esigenze dei cittadini.

Una volta definito, sarà comunicato attraverso i canali istituzionali dei Comuni interessati.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa