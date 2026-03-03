Nuova pista di atletica a Castelfranco, 300mila euro dalla Regione

Il presidente della Toscana Eugenio Giani: "Investimento strategico per lo sviluppo dello sport e per il potenziamento delle infrastrutture locali"

La Regione Toscana ha stanziato per il 2026 un contributo di 300mila euro destinato alla realizzazione di una nuova pista di atletica a Castelfranco di Sotto. L’intervento sarà formalizzato attraverso un accordo che dovrà essere sottoscritto tra la Regione e l’amministrazione comunale.

A commentare il provvedimento è stato il presidente Eugenio Giani, che ha definito l’opera "un investimento strategico per lo sviluppo dello sport, in particolare di quello di base, e per il potenziamento delle infrastrutture locali". Secondo Giani, il progetto rappresenta un passo significativo anche sotto il profilo della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La delibera approvata dalla Giunta regionale stabilisce che il finanziamento sarà erogato in due momenti distinti. Una prima tranche, pari al 50% dell’importo complessivo (150mila euro), verrà liquidata dopo la presentazione di una dichiarazione che attesti l’aggiudicazione dei lavori o l’avvio dell’intervento. Il restante 50%, sempre di 150mila euro, sarà corrisposto a conclusione dei lavori, che dovranno terminare entro il 30 novembre 2026.

Per ottenere il saldo, il Comune dovrà trasmettere alla Regione il certificato di regolare esecuzione, la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute – per un importo almeno pari al contributo concesso – entro il 31 dicembre 2026, oltre a una documentazione fotografica che dimostri l’apposizione di una targa all’interno dell’impianto, a testimonianza del sostegno economico regionale.

