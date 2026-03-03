Nuovo accesso per l'impianto sportivo di Mantignano, accordo fra Regione e Comune di Firenze

La Giunta regionale ha approvato nella seduta ieri l’accordo con il Comune di Firenze per finanziare i lavori di riqualificazione del vialetto di accesso all’impianto di calcio di Mantignano, nel Quartiere 4 di Firenze, al fine di migliorarne la fruibilità e l’uso.

L’intervento vede un impegno complessivo di sessantamila euro da parte della Regione, che si inserisce nel quadro degli interventi destinati al ripristino delle strutture regionali dedicate alla pratica sportiva di base.

“La cura degli impianti dove si fa attività motoria – nelle parole del presidente Giani – sono parte integrante di un modo di considerare lo sport come veicolo di socialità, condivisione e nello stesso tempo punti qualificanti di una strategia complessiva di riqualificazione urbana che vede la manutenzione delle strutture esistenti come nuova restituzione all’uso collettivo di parti della città da vivere e frequentare”.

Fonte: Regione Toscana

