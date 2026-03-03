Palazzi Aperti 2026, Palazzo Cerretani si apre ai cittadini

Torna a'Palazzi Aperti', un originale percorso raccontato da Giuseppina Carla Romby, Maddalena Grossi, Serena Jaff e Francesco Guidi Bruscoli
Dopo il successo riscosso dall'iniziativa, la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo rinnova gli appuntamenti, offrendo ancora ai cittadini la possibilità di visitare spazi solitamente inaccessibili al pubblico del Palazzo Cerretani (piazza dell’Unità 1): come l’altana, la sala Barbarossa, il salone delle feste, il giardino e l’interrato. Un palazzo millenario con tante storie e aneddoti da scoprire attraverso un racconto straordinario a più voci in compagnia di esperti.
La visita guidata, gratuita e organizzata in gruppi composti da massimo 30 persone, si tiene giovedì 6 febbraio alle 16 ed è necessaria la prenotazione on line
