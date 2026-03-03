Pedopornografia online a Pistoia, arrestato 50enne: sequestrati migliaia di file con minori

Un uomo di 50 anni, residente a Pistoia, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia con l’accusa di detenzione di ingente materiale pedopornografico. Secondo quanto riferito dalla questura, l’indagato sarebbe stato trovato in possesso di migliaia di file multimediali raffiguranti minori.

L’indagine, si legge in una nota ufficiale, è scaturita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ed è stata condotta dal compartimento competente per territorio.

Gli accertamenti investigativi hanno consentito di individuare su Internet "file dal contenuto pedopornografico, in particolare operazioni di upload di detto materiale, raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni". Gli approfondimenti successivi hanno permesso di risalire all’account oggetto di indagine, risultato riconducibile al 50enne pistoiese.

La magistratura di Firenze ha quindi emesso un decreto di perquisizione domiciliare, eseguito dagli investigatori della Polizia Postale di Firenze e Pistoia. Durante le verifiche sui dispositivi informatici in uso all’indagato, "sono emersi migliaia di files multimediali raffiguranti minori ritratti nudi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che ne ha determinato l'arresto in flagranza", come riportato nella nota.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria

