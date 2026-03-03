Pisa, Referendum Giustizia: all'Auditorium Maccarrone incontro per il NO

Politica e Opinioni
(foto gonews.it)

PD provinciale in campo per il NO: venerdì alle 18 all'Auditorium Maccarrone di Pisa confronto con Debora Serracchiani e il costituzionalista Andrea Pertici

Prosegue la mobilitazione del PD provinciale a sostegno del No, in vista del referendum costituzionale sulla riforma della magistratura per cui si voterà il 22 ed il 23 di marzo.

Nello scorso fine settimana sono state tante le iniziative su tutto il territorio” – spiega l’On. Vinicio Peluffo, Commissario della federazione pisana. “Siamo stati presenti con i nostri banchetti e con tantissimi volontari impegnati nei volantinaggi nei mercati e nelle strade e abbiamo organizzato o contribuito a organizzare diversi momenti di discussione e approfondimento. Sappiamo che il nostro lavoro può fare la differenza e abbiamo un ottimo riscontro, di attenzione e consenso verso le ragioni del No.”

Prosegue Peluffo: “È una riforma sbagliata che non serve a separare le carriere dei magistrati, ma vuole indebolirne la funzione rispetto al Governo e alla sua maggioranza parlamentare. Una ferita inaccettabile agli equilibri definiti nella nostra Costituzione, portata avanti da una destra che persegue una forma assoluta di potere.

Venerdì prossimo a Pisa, alle ore 18 presso l’Auditorium Maccarrone in via Battisti l'On. Debora Serracchiani, responsabile giustizia nella segreteria nazionale, dialogherà con il costituzionalista Andrea Pertici.

Al dibattito parteciperanno lo stesso Peluffo e i vertici politici e istituzionali del partito pisano.

Sarà un’ulteriore occasione per riaffermare il nostro impegno e proseguire la mobilitazione", commenta il Commissario provinciale. “Ringrazio tutti i nostri meravigliosi volontari e ringrazio Debora, impegnata a coordinare la campagna per il partito nazionale, per avere accettato il nostro invito. È un segno di attenzione molto importante per la nostra realtà, che ci motiva ulteriormente.”

Venerdì 6 marzo - ore 18

AUDITORIUM A. MACCARRONE

Provincia di Pisa

VIA CESARE BATTISTI, 14 - PISA

È GIUSTO DIRE NO.

UN VOTO PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE.

Incontro con

Prof. Andrea Pertici costituzionalista

On. Debora Serracchiani deputata, Segreteria Nazionale PD

PARTECIPANO

Massimiliano Angori, Presidente della Provincia di Pisa

Alessandra Nardini, Assessora regionale

On. Vinicio Peluffo, Deputato

Matteo Trapani, Consigliere regionale

On. Ylenia Zambito, Senatrice

Fonte: Ufficio stampa

