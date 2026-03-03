Più Certaldo devolve l’equivalente del gettone di presenza a UNICEF

I Civici di Più Certaldo hanno devoluto l’equivalente del gettone di presenza relativo all’ultimo Consiglio Comunale a favore di UNICEF, l’organizzazione delle Nazioni Unite che da oltre 75 anni opera in tutto il mondo per tutelare i diritti dei bambini e garantire loro accesso a cure mediche, istruzione, acqua potabile e protezione nelle situazioni di emergenza.

In un momento storico segnato da conflitti, crisi umanitarie e profonde disuguaglianze, sono milioni i bambini che soffrono a causa della guerra, della fame, della povertà e della mancanza di servizi essenziali. Con questo gesto simbolico ma concreto, Più Certaldo intende esprimere vicinanza e solidarietà ai più piccoli, spesso vittime innocenti delle crisi globali.

«Abbiamo scelto di trasformare il nostro impegno istituzionale in un aiuto tangibile – dichiarano i rappresentanti del gruppo – Riteniamo che la politica debba essere anche esempio di responsabilità e attenzione verso chi è più fragile. Il nostro contributo vuole essere un segnale di sensibilità e un invito alla comunità a non restare indifferente».

I civici esortano i colleghi a valutare una scelta analoga, trasformando il gettone di presenza in un gesto di solidarietà.

«Un’azione condivisa, potrebbe rappresentare un segnale forte e unitario dell’intero Consiglio Comunale».

Più Certaldo auspica che iniziative come questa possano sensibilizzare sempre più cittadini e istituzioni sull’importanza della solidarietà e della cooperazione internazionale, valori fondamentali per costruire un futuro più giusto e umano.

Lista Civica Piu Certaldo

Notizie correlate