Portoferraio, Palazzo del Municipio: 290mila euro per restauri della Biscotteria

Attualità
La Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione e il Comune di Portoferraio, relativo al contributo straordinario di 290mila euro (annualità 2026) per i lavori di restauro del cortile interno, ingresso e locali piano primo del Palazzo della Biscotteria, il palazzo che oggi ospita il Municipio.

“Il Palazzo fu voluto da Cosimo I per realizzarvi una biscotteria che potesse rispondere al bisogno di pane delle guarnigioni e della nuova città medicea”, commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani. Sulla facciata della sede del Muncipio di Portoferraio, una la lapide ricorda il periodo in cui Napoleone fu esiliato all'Isola d'Elba.

Fonte: Regione Toscana

